Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 мая 2021 года увеличилось на 49 человек Фото: pixabay.com

В Югре за сутки зарегистрировано 49 случаев коронавируса в 11 муниципалитетах, с начала пандемии лабораторно подтверждено - 57 095 случаев COVID-19.

По клинической картине: на момент выявления у 31 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 18 диагностирована пневмония, у двух пациентов болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 49 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 322 жителя региона, сняты с наблюдения - 217 669 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 296 жителя региона, всего прошли обследование 1 694 434 человек.

Картина заболеваемости в регионе выглядит следующим образом: в Нижневартовске – 11 заболевших; в Сургуте – 11; в Нягани – 6; в Советском районе – 5 больных; в Ханты-Мансийске – 4; в Нижневартовском районе – 3; в Нефтеюганске, Когалыме, Урае, Югорске по 2 заразившихся; в Нефтеюганском районе – 1.

Состояние 29 пациентов - тяжелое, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 796 человек. За сутки по выздоровлению выписаны 27 человек, за весь период пандемии вылечился 55 848 югорчан.

За последние сутки в России выявлен 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 357 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 7 297 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 001 505 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 118 482 летальных исхода, выздоровели 4 617 762 человека.