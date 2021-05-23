Югорская прокуратура запретила сайт о продаже поддельных водительских удостоверений Фото: Татьяна Коркина

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура во время очередной проверки выявила сайт, содержащий информацию о продаже поддельных водительских удостоверений, на котором обещали документы без обучения и экзаменов.

По закону распространение такой информации запрещено и даже грозит уголовной или административной ответственностью. Так, за подделку официального документа предусмотрена уголовная ответственность, также за сбыт такого документа грозит уголовный срок.

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил. В настоящее время доступ к запретному сайту ограничен.