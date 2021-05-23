В Югре состоялась конференция «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети» Фото: pixabay.com

В Югре состоялась онлайн конференция «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети», участниками которой стали около 500 человек из регионов страны.

- Забота о благополучии семей с детьми, поддержка и развитие традиционных семейных ценностей, повышение престижа отцовства и материнства, укрепление в общественном сознании идеи ответственного отношения к воспитанию детей – все это важнейшие задачи семейной политики, – рассказала директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

За последнее десятилетие в округе сформировалась устойчивая тенденция роста детского населения – на 25,7 процентов – почти на 87 тысяч детей. Кроме того каждый год увеличивается объем бюджетных ассигнований, направляемых на повышение благосостояния детей.

На конференции участники обсудили вопросы, связанные с социально-психологической помощи семьям, находящихся в кризисной ситуации; безопасностью детей; семейными видами воспитания и многое другое.

Эксперты обменялись опытом и лучшими практиками в части внедрения программ, технологий по работе с семьей и детьми.

Позитивный опыт Югры в сфере семейной политики представят в рамках Всероссийского конкурса социальных инициатив поддержки семей и детей «Вектор детства», который будет проходить в начале июня.