Погода в Югре на 23 мая 2021 года: возможны гроза и град Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 23 мая 2021 года: температура воздуха днём+23, +28 °С, по северо-западу +17, +22 °С. Ночью +12, +17 ºС. В большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, днём возможен град. Переменная облачность. Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура днём +23, +25 °С, ночью +15, +17 °С. Переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер западных направлений 5-10 м/с.

В этот день обращали особое внимание на веники. Существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь. В этом случае нужно было срочно принимать профилактические меры. А веник, подвешенный на притолоке, мог в этот день упасть на человека, который пришел в дом с недобрыми намерениями.