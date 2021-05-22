Югорчанка похитила вверенные ей деньги потребобщества. Фото: Ольга Крыльцова

Березовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Женщину признали виновной в хищении вверенного чужого имущества.

– Жительница поселка Берёзово работала в магазине «Турист» Берёзовского межрайонного союза потребительских обществ. Имея доступ к деньгам, принадлежащим союзу потребительских обществ, вверенным ей для хранения, в июле 2020 года она похитила более 70 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Суд признал югорчанку виновной в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 4 месяцев исправительных работ, с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.