Итоговую аттестацию пройдут более 30 тысяч югорчан. Фото - pnp.ru.

Итоговую аттестацию пройдут более 30 тысяч югорчан. В автономном округе открыто 327 пунктов проведения экзаменов

– Государственная итоговая аттестация на уровне 11 класса проводится также в двух форматах – единый госэкзамен и государственный выпускной экзамен. Те, кто планируют после завершения обучения в школе поступать в высшие учебные заведения, должны сдать русский язык в форме ЕГЭ, а также другие предметы, необходимые для представления в учреждения высшего образования, – рассказали в Правительстве Югры.

По словам начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации окружного профильного ведомства Олеси Васяевой, государственная итоговая аттестация в 2021 году, как и в предыдущем, имеет свои особенности. В частности, выпускники 9 класса сдают экзамен по русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. Экзамены по выбору не сдаются.