Югорский биатлонист расскажет о правильном питании. Фото - "ЦУР Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" в ВК.

Сегодня, 22 мая в рамках крупнейшего образовательного онлайн-марафона «Новое знание» пройдет более 80 тематических площадок. На одной из них выступить четырехкратный чемпион мира по биатлону, многократный победитель и призер этапов Кубка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2006 года, воспитанник югорской спортивной школы олимпийского резерва Николай Круглов.

– В ходе дискуссии «Привычка быть здоровым» речь пойдет о том, как правильно питаться, как найти мотивацию к физическому развитию и спортивному образу жизни, как правильно подобрать физическую нагрузку и систему питания и многом другом, – рассказали в ЦУР Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Посмотреть программу и выступления спикеров онлайн югорчане могут на сайте марафона marathon.znanierussia.ru.