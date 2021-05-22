В Нягани обучают общественных наблюдателей.

В Нягани обучают общественных наблюдателей. Мастер-классы проводят федеральные и региональные эксперты.

Во время семинаров наблюдатели решают как теоретические, так и практические задания. В течение двух дней они научатся они научатся разбираться в существующих видах нарушений на выборах и отработают ситуации, возникающие на избирательных участках.

– Наблюдатели - это представители различных общественных объединений, профсоюзных и волонтёрских организаций, самовыдвиженцы из числа активных граждан. Общественных наблюдателей отличает от всех остальных то, что они независимые. Они не чиновники, не представители власти, не члены какой-либо политической партии, не депутаты, – отметили в администрации города.

Напомним, что в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Югре пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы РФ, Думы Югры, Думы Тюменской области и выборы в представительные органы муниципальных образований.