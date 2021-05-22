Югорчане могут выиграть наушники за стих. Фото - "Югра" в ВК.

В Югре продлили прием заявок на участие в конкурсе, где можно выиграть наушники, до 29 мая. Для этого нужно придумать стих, кричалку или песню про голосование за объекты благоустройства в Югре, записать на видео и опубликовать в соцсетях с тегом #Юграрассказываетопеременах.

– 30 мая вместе с центром «Открытый регион – Югра» отберем десятку лучших работ. Победителя определит народное голосование в группе «Югра» во «ВКонтакте». Итоги – 1 июня, – сообщили на официальной странице ХМАО-Югры в ВК.

Местных жителей также попросили не забыть проголосовать за объект благоустройства на сайте программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».