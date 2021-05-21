В Ханты-Мансийске завершилось Первенство по синхронному плаванию Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Ханты-Мансийске завершилось Первенство АУ «ЮграМегаСпорт» по синхронному плаванию «Выше радуги», которое состоялось на базе Ледового дворца спорта. Соревнования прошли среди воспитанников секции АУ «ЮграМегаСпорт» в возрасте 13-15 лет и младше.

Свои программы тренерам и родителям продемонстрировали 70 спортсменок разных возрастов и уровня подготовленности. Девочки показали результаты многочисленных тренировок и чему они смогли научиться за целый год.

Соревнования проходили в 2 видах программы: обязательная и произвольная. Победителей определили по сумме очков. А для самых маленьких спортсменов проведен 25-ти метровый заплыв кролем на груди и спине.

Победители соревнований награждены медалями и дипломами, а также грамотами участника, памятными и сладкими призами.