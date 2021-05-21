Перед началом купального сезона в Югре проводят акцию «Чистый берег» Фото: МЧС Россия по ХМАО-Югре

Перед началом купального сезона в регионе ежегодно проводят мероприятия по очистке береговых линий. В этом году акция будет проходить с 21 по 28 мая. Традиционно в ней принимают участие представители администраций муниципальных образований, общественники, волонтеры и неравнодушные жители.

- Наше мероприятие направлено на очистку территорий возле водоемов, в первую очередь для самих отдыхающих, - подчеркнула начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления Ольга Кашкарова.

Проходит сезон подъема воды и весь мусор, который сейчас ещё можно убрать, может оказаться в реке, чтобы отдыхать у водоёмов стало безопаснее и создана акция по уборке.

Сегодня первый день акции в Ханты-Мансийске, там сотрудники МЧС и специалисты Департамента недропользования и природных ресурсов Югры очистили берег в районе моста «Красный дракон». За несколько часов работы от мусора убрали 500 метров берега.

Помимо Ханты-Мансийска акций проходила и в Кондинском районе, а в течение недели планируются во всех муниципалитетах округа.