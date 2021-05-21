В Югре проводят акцию «Живые знаки», напоминая водителям о скорости Фото: ГИБДД РФ

В Югре продолжаются мероприятия в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения. В Ханты-Мансийске сотрудники региональной ГИБДД вместе с командой «Молодежка ОНФ» и представителями СМИ провели акцию «Живые знаки».

С помощью инсталляции вдоль одной из оживленных улиц города с дорожными знаками «Ограничение максимальной скорости «40» участники акции призывают водителей к соблюдению установленной скорости движения. Молодежь и неравнодушные прохожие написали свои призывы к водителям и сфотографировались с тематическими плакатами #ДорогиДляЖизни для публикации фото в соцсетях.

- Данной акцией мы хотим еще раз напомнить водителям о том, что дороги предназначены для жизни и, снижая скоростной режим, мы сокращением смертность в результате дорожно-транспортных происшествий – рассказала мероприятие руководитель отделения пропаганды БДД окружной Госавтоинспекции Любовь Медведева.

Проезжающие мимо водители одобрительно улыбались участникам акции и приветствовали их звуковыми сигналами.