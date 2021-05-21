Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 мая 2021 года увеличилось на 50 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки зарегистрировано 50 случаев коронавируса в 14 муниципалитетах, с начала пандемии - 56 995 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 4 случая, 18-29 лет – 4 случая, 30-49 лет – 16 случаев, 50-64 лет – 20, старше 65 лет – 6. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 41 случай, 9 случаев завозных.

По клинической картине: у 36 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 диагностирована пневмония, у трех пациентов болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 48 случаях, ещё по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 530 жителей, сняты с наблюдения - 216 821 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 1 960 жителей региона, всего прошли обследование 1 687 932 человека.

Картина заболеваемости в регионе выглядит следующим образом: в Ханты-Мансийске – 13 заболевших; в Сургуте – 11; в Нижневартовске – 8 заразившихся; в Нефтеюганске, Урае, Нефтеюганском районе, Нижневартовском районе, Октябрьском районе, Советском районе и Сургутском районе по 2 зафиксированных случая ковида. В Когалыме, Мегионе, Нягани и Югорске по 1 заболевшему коронавирусом.

Состояние 28 пациентов - тяжелое, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 796 человек. За сутки по выздоровлению выписаны 44 человека, за весь период пандемии вылечился 55 769 югорчанин.

За последние сутки в России выявлено 8 937 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 350 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 983 845 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 601 120 человек.