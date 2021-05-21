У югорчанина, страдающего алкоголизмом, отобрали разрешение на оружие Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургутского района во время проверки выяснила, что у местного жителя, страдающего алкогольной зависимостью есть действующее разрешение на право покупки, ношения и хранения гладкоствольного оружия.

По закону лицензия на приобретение не выдаётся людям, которые состоят на учёте в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.

Мужчина состоит на учете в наркологическом отделении и наличие документа на оружие, создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью других людей. В связи с этим прокурор района направил в суд иск об аннулировании разрешения на хранение и ношение оружия.

Суд удовлетворил иск прокурора.