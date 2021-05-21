Четверо югорчан участвуют в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций» Фото: Лидеры интернет-коммуникаций

Четверо югорчан стали участниками всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», который стартовал в Москве.

В числе претендентов на победу – Ольга Вяткина из Нижневартовска, Андрей Лахтин из Нягани, Оксана Шестакова из Мегиона, Евгения Шубина из Сургута.

Андрей Лахтин представил на конкурс проект, связанный с мессенджерами. Для реализации идеи в Нягани создали территориальные вайбер-сообщества, где объединили больше четверти всех жителей города. В постоянном контакте находятся первые руководители города, депутаты, оперативные службы и обсуждают насущные вопросы, волнующие жителей. Такой формат общения помогает обоим сторонам - органы власти оперативно получают информацию о локальных событиях и происшествиях, а жители видят результат решения вопросов.

Всего в очном этапе конкурса участвуют 376 человек, которые уже успешно преодолели дистанционный этап отбора и контрольное тестирование. 23 и 24 мая состоится финал, а вечером 24 мая состоится церемония награждения победителей и закрытие конкурса.

Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах. Кроме того они смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.