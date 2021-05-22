Погода в Югре на 22 мая 2021 года: местами кратковременный дождь

В Югре местами пройдет кратковременный дождь. Фото: Вадим Бегун

Метеорологическая обстановка в Югре на 22 мая 2021 года: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер юго-западный 5 – 10 м/с, днем местами порывы 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16 ºС, на востоке округа +3,+8 °С, днем +26,+31°С, в северо-западных и восточных районах до +19,+24°.

По Ханты-Мансийску: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5 – 10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13,+15 ºС, днем +28,+30°С.

22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы - и Зимний (19 декабря), и Вешний - погоду устанавливают. «Никола Вешний - с теплом, Николай Зимний - с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».