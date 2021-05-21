В Югре отремонтировали 3,5 километра Северного широтного коридора Фото: pixabay.com

Комиссия проверила качество работ по капитальному ремонту двух участков дорог в Советском. В состав проверяющих вошли представители управления автомобильных дорог, подрядной организации «Северавтодор», общественников, представители средств массовой информации.

Проверяющие оценили качество дорожных работ на подъезде к аэропорту Советского и на участке трассы «Советский – Ловинское месторождение» со 101 по 103 километры. Оба участка отремонтированы благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего приведено в нормативное состояние 3,5 километра Северного широтного коридора.

Дорожники заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и откосы. Также проведены работы по устройству остановочных павильонов и переходно-скоростных полос.