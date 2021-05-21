В тройном ДТП в Нижневартовске пострадал пожилой мужчина Фото: ГИБДД РФ

На территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы.

На улице Кузоваткина в Нижневартовске 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся перед светофором автомобилем «Хендай», за рулём которого находился 63-летний мужчина. В результате столкновения автомобиль «Хендай» также въехал в автобус «МАЗ», стоявший впереди. В ДТП водитель автомобиля «Хендай» получил травмы.

Кроме того, Госавтоинспекцией Югры задержаны 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 39 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД округа напоминает водителям о соблюдении безопасной скорости движения и использовании ремней безопасности, а также детских удерживающих устройств при перевозке пассажиров.