В Югре завели уголовное дело из-за взрыва на месторождении Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственные органы Нижневартовского района завели уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности" из-за хлопка в ёмкости газового сепаратора на территории Самотлорского месторождения.

Напомним, авария на территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе произошла 19 мая. Во время проведения осмотра газового сепаратора началось воспламенение и хлопок газо-воздушной смеси. В результате происшествия двое 27-летних сотрудников подрядной организации ООО «Уральский центр промышленной безопасности», находившихся внутри ёмкости, получили тяжёлые термические ожоги различных частей тела и госпитализированы в больницу. Двое работников нефтедобывающего предприятия в возрасте 23 и 33 лет получили лёгкие повреждения.

По уголовному делу продолжается расследование. Проверяется соблюдение требований безопасности при ведении работ на опасном производственном объекте, а также причины воспламенения газо-воздушной смеси.