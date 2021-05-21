Окружной фестиваль профессиональных театров посетит шесть городов Югры Фото: Драмтеатр Нижневартовск

В Югре состоится фестиваль профессиональных театров Югры «Белое пространство». В этом году мероприятие впервые пройдёт в передвижном формате, с 24 по 30 мая 2021 года команда фестиваля и приглашённые критики проедут по городам округа. Они проедут по 6 городам округа , где есть профессиональные театры, а именно: Нижневартовск, Мегион, Сургут, Нефтеюганск, Нягань и Ханты-Мансийск. Зрители будут смотреть лучшие постановки коллективов на их площадках.

Театральная экспедиция - 2021 займёт 7 дней и 6 городов. Зрители познакомятся с 9 театрами и увидят 16 спектаклей. Передвижная театральная экспедиция проедет 1 666 километров в пути. Следить за театральной экспедицией можно по хэштегам #белоепространство2021 #культураЮгры #театрыЮгры.

В конце фестиваля определят победителей в семи номинациях: Лучшая режиссёрская работа; Лучшая женская роль; Лучшая мужская роль; Лучшая роль второго плана; Лучший актёрский ансамбль; Лучшее художественное оформление; Лучшая музыка к спектаклю.