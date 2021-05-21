Наркотики, поддельные деньги, кражи: в Югре за день зарегистрировано 77 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В округе за день зарегистрировано 77 преступлений, по горячим следам раскрыто 56.

В Пыть-Яхе мужчина, находясь по улице Тюменский тракт, украл из сумки заявителя 49 тысяч рублей. Ранее подозреваемый уже судим. А в Сургуте сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, у которого нашли наркотики общей массой 0,89 грамма. Возбуждено уголовное дело, нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Также, в Сургуте кассир РКЦ обнаружил поддельные 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведётся проверка.

Кроме того, в регионе раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Так, сотрудники уголовного розыска Ханты-Мансийска раскрыли кражу телефона. Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина, который залез в чужую квартиру по улице Сирина и стащил сотовый телефон. Теперь нарушитель находится под подпиской о невыезде.