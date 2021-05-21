Погода в Югре на 21 мая 2021 года: переменная облачность Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 21 мая 2021 года: Температура воздуха днём +26, +31 °С, местами +16, +21 °С, по восточным районам +6, +11 °С. Ночью +8, +13 °С, по восточным районам +4, -1 °С. Переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине кратковременный дождь. Ветер западных направлений 5-10 м/с.

По Ханты-Мансийску: Температура воздуха днём +27, +29 °С, ночью +9, +11 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с.

В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».