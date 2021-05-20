Стартовало Финальное Первенство Югры по мини-футболу Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В спортивном комплексе Югорского государственного университета сегодня стартовало финальное первенство Югры по мини-футболу. В соревнованиях примут участие 6 команд: «Академия ЮМС» из Ханты-Мансийска, «Самотлор» 2009 и 2010 гг.р. из Нижневартовска, «Ермак» из Сургута и «Трансгаз» 2009 и 2010 гг.р. из Югорска.

- Ребята ещё только начинают свой путь в мини футболе, но уже показывают отличные результаты. Хочу отметить, что все команды достойные, но в рамках этого Первенства играют действующие чемпионы, это «Трансгаз» из Югорска 2009 года рождения, - рассказал президент Федерации футбола Югры, а также судья соревнований Сергей Власов.

Спортсмены по праву чемпионы России этого года: Первенство России проходило в марте этого года, где они заняли первое место.

Завтра в игре примут участие все представленные футбольные команды. А после, 23 мая, пройдёт награждение победителей и призёров, а также закрытие соревнований.