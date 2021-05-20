Студенты из Югры стали лауреатами на фестивале «Российская студенческая весна» Фото: pixabay.com

Студенты из Югры стали лауреатами первой степени в направлении «Региональная программа» всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», которое подходит к концу в Нижнем Новгороде. Югорчане представили программу «Рома и Юля» режиссера Юрия Зайдуллина.

Представители региона взяли гран-при фестиваля в направлении «Оригинальный жанр» с программой «Найти себя». Также артисты мастерской «Кардиган» принесли Югре гран-при в направлении «Мода» с коллекцией «Эндемик». Таланты участников фестиваля оценивали более 60 выдающихся деятелей культуры и искусства России.

Делегация из Югры стала самой многочисленной – в этом году участие в студенческой весне приняли 149 представителей региона. Всего фестиваль объединил более 3 500 участников из 75 регионов страны. Лауреатами стали 347 финалистов в 10 творческих направлениях.

В этом году представлено 1 246 конкурсных работ – это абсолютный рекорд за 29 лет существования фестиваля.