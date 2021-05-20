Мошенники одолели жителей Сургута и украли у них 750 тысяч за сутки Фото: pixabay.com

В Югре за сутки зафиксировано 13 случаев мошенничества. Чаще всего на уловки аферистов попадались жители Сургута, они перевели аферистам 750 тысяч.

Житель Сургута в интернете присмотрел для себя спортивные велосипеды. Списался с представителями интернет-магазина и выбрал 2 модели. Продавец сказал, что товар могут отправить только при 100% предоплате и югорчанин с этим согласился. На указанный счёт молодой человек перевёл 24 тысяч рублей. А спустя несколько дней понял, что стал очередной жертвой мошенников.

Другой житель Сургута подобрал для себя компрессор на одном из сайтов, уточнив у продавца все вопросы вопросы договорился о сделке. Югорчанин перевёл около 25 тысяч. Но ни товара, ни денег так и не получил.

На сотовый 31-летней девушке пришло необычное сообщение, якобы банк возвращает ей кэшбек на 3 тысяч рублей. Женщина заинтересовалась и перешла по прикрепленной ссылке, ввела реквизиты карты, указала секретный код и в считанные секунды аферисты списали 30 тысяч рублей. Но утрату дама заметила не сразу, думала, что это очередное списание в счёт погашения ипотеки.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.