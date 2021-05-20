Пожарные из Мегиона победили в чемпионате МЧС России по рукопашному бою Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Спасатели из Мегиона Набибулла Шыхмурзаев и Иван Калинский заняли призовые места на чемпионате МЧС России по панкратиону. Спортсмены вернулись домой с медалями за первое и третье место. Начальник пожарно-спасательной части Мегиона Иван Калинский стал победителем в весовой категории 90 кг.

- Участие в этом чемпионате, мне напомнили былые времена, когда я постоянно ездил на соревнования, жил этим ритмом, наслаждался этой атмосферой. Тринадцать лет назад я полностью посвятил себя семье и службе и завершил спортивную карьеру, не выступал. Тренировался для себя. Когда предложили поучаствовать, согласился. Получил бурю эмоций и адреналина, - рассказал Иван Калинский.

Пожарный из этой же пожарно-спасательной части Набибулла Шыхмурзаев участвовал в соревнованиях в весовой категории до 65 кг.

Борьба за призовые места на соревнования в Санкт-Петербурге, разыгралась нешуточная. В течение двух дней за звание лучших в своих весовых категориях боролись 120 спортсменов со всей страны.