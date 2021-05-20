В столице Югры отремонтируют самые значимые транспортные линии города Фото: Городской информационный центр

В окружной столице Югры начался ремонт дорожных участков города в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году отремонтируют три участка протяженностью около 5 км и площадью более 65 тысяч квадратных метров. Все они обеспечивают транспортную доступность больниц, поликлиник, детских садов, школ и других социальных учреждений.

Благодаря нацпроекту в Ханты-Мансийске заменят дорожное полотно на улице Гагарина от развязки с улицей Чехова до улицы Посадская и от улицы Лермонтова до площади Свободы. Улица Гагарина - одна из самых значимых транспортных линий города, которая ведёт к важным туристическим объектам города, таким как природный парк «Самаровский чугас», Храм Воскресения Христова, Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.

Кроме того, дорожники отремонтируют улицу Рознина на участке от Калинина до Крупской. На участках, где ведутся работы, специалисты установили специальные знаки и баннеры, уже работает техника.