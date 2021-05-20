Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 мая 2021 года увеличилось на 47 человек Фото: pixabay.com

Несмотря на снижение числа заболевших, пандемия коронавируса продолжается. В Югре за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 47 новых случая COVID-19 в 13 муниципалитетах. За весь период зафиксировано 56 945 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 32 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 2 человек бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 46 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 639 человек, сняты с наблюдения – 216 564 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследовано 3 532 человека, всего – 1 684 968 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске – 12; Нижневартовске – 10; Сургуте – 10.

Также заболевшие коронавирусом зафиксированы за день: в Кондинском районе – 3; Нефтеюганске – 2; Нижневартовском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Когалыме – 1; Лангепасе – 1; Урае – 1; Белоярском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 25 пациентов по-прежнему тяжелое, 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался ещё 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 796 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 60 жителей региона, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 55 725 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 9 232 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 983 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 974 908 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 117 361 летальный исход, выздоровели 4 591 770 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.