В Ханты-Мансийске из маршрутки выпала пассажирка Фото: pixabay.com

На улице Калинина в Ханты-Мансийске произошло ДТП в котором пострадала женщина.

Во время проверки выяснилось, что 27-летний водитель маршрутки, имеющий стаж управления автомобилем 9 лет, при посадке пассажиров начал движение, не убедившись, что автоматическая дверь в салоне закрылась. В результате во время движения маршрутки в открытую дверь на проезжую часть выпала 44-летняя женщина, которая ехала стоя, не пристёгнутая ремнём безопасности. Женщину с травмами доставили в больницу.

Водитель уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Теперь виновнику ДТП предстоит снова заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.

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