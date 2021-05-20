Югорская спортсменка взяла бронзовые награды на Чемпионате Европы по водным видам спорта

Спортсменка из Ханты-Мансийска завоевала награды в Будапеште Фото: Управление спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска

С 10 по 23 мая в Венгрии проходит Чемпионат Европы по водным видам спорта. В общей сложности спортсмены борются за 73 комплекта медалей в четырёх дисциплинах. В составе сборной команды России к победе шла и Анна Егорова из Ханты-Мансийска.

Воспитанницу МБУ «Спортивный комплекс «Дружба» Анну Егорову тренировал Степан Ганзей. И 18 мая спортсменка завоевала сразу две бронзовые награды Чемпионата. Сначала девушка финишировала третьей на дистанции 800 метров вольным стилем с результатом 8:26.56, а после, в смешанной эстафете Анна вновь поднялась на третью ступень пьедестала, где россияне показали результат 7:31.54. Напомним, ранее мы сообщали про спортсмена из Ханты-Мансийска, который стал бронзовым призером Первенства России по плаванию.