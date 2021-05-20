Грабеж, кражи и наркотики: в Югре за сутки зарегистрировано 77 преступлений Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 77 преступлений, по горячим следам раскрыто 57.

Жительница Кондинского района украла 8 тысяч рублей с банковской карты, принадлежащей 59-летнему югорчанину. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая призналась в преступлении и находится под подпиской о невыезде.

В Ханты-Мансийске задержали 41-летнего мужчину, у которого нашли пакет из прозрачного бесцветного материала с белым порошком. Вещество оказалось наркотическим средством массой 0,85 грамма. Возбуждено уголовное дело.

В Урае 30-летний дебошир украл у 40-летнего мужчины 550 рублей. Возбуждено уголовно дело. Нарушитель под подпиской о невыезде.

В Сургуте сотрудники уголовного розыска нашли 44-летняя подозреваемую, которая, находясь в аптеке по улице Мелик-Карамова, украла с прилавка телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Злоумышленница также под подпиской о невыезде дожидается заслуженного наказания.