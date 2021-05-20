Энергетики повысили надежность линии электропередачи «Сотник – Тавда» в Югре

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В Кондинском районе ХМАО-Югры завершился капитальный ремонт линии электропередачи 110 кВ «Сотник – Тавда», которая обеспечивает переток электроэнергии между энергосистемами Тюменского макрорегиона и Урала. На проведение масштабных работ по реконструкции важного для региона энергетического объекта филиал компании «Россети Тюмень» затратил порядка 2,8 миллионов рублей.

На участке заменены дефектные изоляторы и установлены 566 гасителей вибрации. Повышенная устойчивость проводов к ветровым нагрузкам обеспечена за счет новых устройств российского производства, которые имеют более широкий диапазон частоты гашения колебаний.

Благодаря работе энергетиков повышена надежность межрегионального энергетического транзита и электроснабжения более 17 тысяч жителей южной части Кондинского района, городских поселений Междуреченский, Мортка и Куминский. Кроме того, от бесперебойной работы отремонтированной линии электропередачи зависит функционирование трех железнодорожных станций западной части Ханты-Мансийского автономного округа.

Стоит отметить, что больше половины общей протяженности высоковольтной линии «Сотник – Тавда» обслуживают тюменские энергетики. Обслуживанием второй части объекта занимается компания «Россети Урал». Общая мощность 203-километрового энергетического транзита составляет до 80 МВА.