Четыре человека пострадали в результате взрыва на месторождении в Югре Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Вчера около 16 часов 30 минут на месторождении АО «Самотлорнефтегаз» в Нижневартовском районе произошел хлопок паров газа. Взрыв произошёл во время осмотра газового сепаратора, в результате - двое 27-летних сотрудников подрядной организации ООО «Уральский центр промышленной безопасности», находившихся внутри ёмкости, получили тяжёлые ожоги.

Сейчас мужчины находятся в больнице. Кроме того, госпитализированы в медучреждение двое работников нефтедобывающего предприятия, одному из которых 23 года, а второму 33. Они получили незначительные повреждения.

Следственным отделом по Нижневартовскому району СУ СК России по ХМАО-Югре и прокуратурой района организована проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.