Погода в Югре на 20 мая 2021 года: ветрено, возможен дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 20 мая 2021 года: Температура воздуха днём +24, +29 °С, местами +14, +19 °С, по восточной половине +5, +10 °С. Температура ночью +5, +10 °С, местами +3, -2 °С. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днём в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +16, +18 °С, ночью +4, +6 °С. Переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с.

Раньше существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался. С периодом сева связывали множество примет: «Сей под погоду - будешь есть хлеб год от году»; «В новолуние сеять - все червь поест»; «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».