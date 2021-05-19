В Когалыме состоятся военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок» Фото: Молодёжный комплексный центр «Феникс»

В Когалыме 21 мая, на территории Парка Победы состоятся военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», в которых примут участие школьники города и воспитанники ВПК «Возрождение». Игра пройдет в несколько этапов. В первом этапе состоится показательное выступление каждой команды, где участники смогут продемонстрировать свою строевую подготовку. Затем задания пройдут в форме «вертушки»: этап «Разборка и сборка автомата Калашникова» и этап «Военизированная эстафета».

По итогам игр команды победители получат кубки, медали и дипломы.

Отметим, что «Зарница» и «Орленок» это знаменитые игры многих поколений, направленные на обучение основным принципам военного дела в увлекательной форме. Состязания зрелищные и интересные, а участники приобретают много полезных навыков и знаний.