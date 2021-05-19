В Югре будут судить браконьеров, которые выловили редкую рыбу

В Югре браконьеры, которые выловили редкую рыбу, ответят по закону Фото: pixabay.com

В Югре завершено расследование уголовного дела против двух мужчин, обвиняемых в ловле рыбы, которая занесена в Красную книгу РФ.

По данным следственных органов, к вылову ценных пород рыб причастны мужчины из Ханты-Мансийска, которые рыбачили на 15 километре реки Иртыш с использованием запрещённого орудия лова. 23 июля 2020 года они приехали на реку, взяв с собой необходимые снасти для рыбалки и, медленно сплавляясь в моторной лодке, вылавливали рыбу, используя донную плавную рыболовную сеть длиной 185 метров.

Таким образом рыбаки выловили 10 особей рыбы, в том числе ценных пород – стерляди. Документов, на право добычи водных биоресурсов, у рыбаков не нашлось. Некоторую живую рыбу смогли вернуть в реку.

Следствием собрано достаточно доказательств вины рыбаков и уголовное дело направлено в Ханты-Мансийский районный суд.