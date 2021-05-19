Югорчанин ответит в суде за неисправную проводку, которая стала причиной пожара Фото: pixabay.com

Прокуратура Берёзовского района утвердила обвинение против местного жителя по статье "уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности".

Мужчина 15 декабря прошлого года в посёлке Берёзово устроил пожар в многоквартирном доме по улице Северной, в котором находилось 27 квартир. Причиной пожара стала неисправная проводка, которую обвиняемый использовал в своей квартире в этом доме.

Из-за нарушений правил пожарной безопасности и неосторожных действий произошло возгорание. Огонь быстро распространился по всему дому, что привело к уничтожению всего имущества. Жителям причинён материальный ущерб на 15 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд.