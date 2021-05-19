Поверив рекламе в соцсети, югорчанка лишилась своих сбережений Фото: pixabay.com

В Югре зафиксирован 21 случай мошенничества, жители региона перевели 3 миллиона рублей на счета аферистов.

Жительница Сургута в "инстаграме" увидела рекламу о том, что всем своим клиентам один из банков выплатит материальную помощь в размере 5-ти тысяч рублей. Для получения денег у женщины запросили персональные данные и коды из сообщений. Она внесла все данные и указала всю секретную информацию. Через личный кабинет югорчанки мошенники сняли с её счёта 45 тысяч рублей.

В Нефтеюганском районе женщину обманули по телефону сотрудники Центрального банка Москвы и представители ГУ МВД России по Челябинской области. Собеседники просили у неё помощи в расследовании, якобы они пытаются пресечь действия мошенников. Югорчанка охотно согласилась и сняла все личные сбережения со всех карт, а затем перевела их на безопасные счета. В итоге она потеряла 740 тысяч рублей.

В Нижневартовске 26-летний парень также поверил телефонным собеседникам и потерял 20 тысяч. А жительница Сургута, собираясь оформить доставку готовой еды перешла по ссылке и ввела реквизиты банковской карты, чтобы оплатить покупку на 600 рублей. Но вместо этого с её счета списали 15 тысяч рублей. Как оказалось вместо известного сайта доставки югорчанка наткнулась на сайт двойник.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.