В Сургуте муниципальные участки незаконно передали предпринимателю Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В сентябре 2006 года между администрацией Сургута и коммерческой организацией заключен договор аренды земельных участков в 30 микрорайоне города для возведения на них капитальных строений, в том числе многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры, которые должны быть сданы ещё в сентябре 2016 года, сообщают в СК РФ по ХМАО-Югре.

Но как оказалось к установленному сроку на 14 из 47 участков, в том числе участки под возведение 2 школ и 3 детских садов, строительные работы даже не начаты. По договору аренды не использованные под застройку участки должны быть изъяты, но должностные лица администрации города условия использования участков не проверили, поэтому в июне – августе 2016 года земля стала собственностью коммерческой организации.

Бюджету Сургута причинён ущерб, поэтому следователи завели уголовное дело по статье "халатность".

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.