Жительница Нижневартовска украла дорогой телефон и сдала его в ломбард Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 77 преступлений, по горячим следам раскрыто 52.

В Нижневартовске неработающая 32-летняя девушка, возле подъезда жилого дома по улице Дзержинского она украла сотовый телефон стоимостью 50 тысяч рублей у потерпевшей и в дальнейшем сдала его в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

В Нефтеюганске несовершеннолетний украл самокат стоимостью 12 тысяч рублей. Также в Нефтеюганске, неработающий, ранее судимый 32-летний югорчанин из подвала, расположенного в подъезде дома в микрорайоне 8а, вынес велосипед стоимостью 17 тысяч.

Кроме того в округе раскрыто 8 ранее зарегистрированных преступлений.

Сотрудники уголовного розыска Сургутского района нашли 53-летнего подозреваемого, который на территории сейсморазведочной партии, расположенной на федеральной трассе «Сургут – Ноябрьск», украл товар на 17 тысяч рублей. Мужчина сознался в преступлении и находится под подпиской о невыезде.