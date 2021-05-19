В детских садах Ханты-Мансийска выпускные начнутся с середины мая Фото: pixabay.com

По традиции с середины мая и до конца месяца в Ханты-Мансийске пройдут выпускные в детских садах.

В связи с этим заведующая МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» Ольга Чечулина провела в официальном аккаунте администрации города в «Instagram» прямой эфир. В «Колокольчике» выпускные продлятся с 25 по 27 мая с обязательным соблюдением всех мер безопасности от COVID-19. А именно: выпускные организуют индивидуально для каждой группы – по одному в день с соблюдением требования по обеззараживанию воздуха. Кроме того, обязательны измерение температуры и гигиеническая обработка рук. Педагоги и обслуживающий персонал будут в масках и перчатках.

- Определён список участников с учётом требования – один человек на 4 квадратных метра. Не допускается участие приглашённых аниматоров и фотографов. Обеспечены условия для дистанционного участия родителей посредством мобильного приложения, Zoom, WhatsApp, Instagram, - рассказала Ольга Чечулина.

По словам заведующей, все родители дали своё согласие на фото и видеосъёмку, а также трансляцию мероприятия в прямом эфире.