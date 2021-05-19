В Нижневартовске врезались «Мазда» и «Шевроле Нива» оба водителя получили травмы Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

В Нижневартовске 61-летний мужчина, управляя автомобилем «Мазда», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», за рулём которого находился 26-летний мужчина. В результате аварии водители транспортных средств получили травмы.

На территории округа сотрудники Госавтоинспекции задержаны 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 198 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 29 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД акцентирует внимание водителей на важности соблюдения правил дорожного движения.