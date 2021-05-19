Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 мая 2021 увеличилось на 44 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 мая 2021 увеличилось на 44 человека. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 56 898 подтвержденных случаев, из них активных – 438 случая. За весь период выздоровели 55 665 человек, умерли 795.

Фото: Оперштаб Югры

«Корону» за сутки нашли в 13-ти муниципальных образованиях округа. Больше всего заболевших – в Нижневартовске (14 случаев), Ханты-Мансийске (12 случаев) и в Сургуте (6 случаев). В Октябрьском районе и Югорске – по 2 случая, в Березовском, Советском, Сургутском районах, а также в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске и Покачах – по 1 случаю.