В Когалыме 31-летний водитель попался полиции с синими наркотиками. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбудили против 31-летнего жителя Когалыма. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, мужчину остановили на улице Бакинской, около гаражного блока, когда он проезжал на своём автомобиле.

Во время осмотра машины полицейские обнаружили перемотанный скотчем сверток, в котором находились два пакета со светлым и синим веществом, а ещё много упаковочных полимерных пакетиков с контактной застежкой. Экспертиза показала, что изъятое – синтетический наркотик общей массой около 400 граммов.

В преступлении мужчина сознался и рассказал, что купил наркоту в Интернете, чтобы дальше распространять её по городу. Сейчас его заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.