В Сургуте завели дело на руководителя, которая задолжала зарплату работникам Фото: pixabay.com

В Сургуте возбуждено уголовное дело против 66-летней жительницы Сургутского района, которая подозревается в совершении преступления по статье "полная невыплата заработной платы".

Подозреваемая руководила коллективом по доверенности от этого индивидуального предпринимателя и представляла его интересы во взаимоотношениях с подчиненными и с контрагентами. Но как выяснилось, она не выплатила работникам зарплату с мая по декабрь 2020 года пятерым работникам, которые проводили уборку многоквартирных домов на территории сельского поселения Солнечный Сургутского района.

В результате такого бездействия руководителя перед работниками образовалась задолженность на сумму 800 тысяч рублей.

Следователи выясняют причины, из-за которых образовалась задолженность. Подозреваемая объясняет, что оплата выполненных работ не поступила от контрагентов. Её версия также проверяется. Расследование продолжается.