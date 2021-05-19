Погода в Югре на 19 мая 2021 года: порывы ветра до 14 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 19 мая 2021 года: Температура воздуха днём +10, +15 °С, по юго-западу +20, +25 °С, по северным и восточным районам +4, +9 °С. Температура ночью +2, +7 °С, по северным и восточным районам +1, -4 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днём порывы ветра до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём +12, +14 °С. Ночью +4, +6 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В этот день крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считалась очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: «Иов росы распустил».