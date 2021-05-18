В Сургуте автоледи сбила мальчика на пешеходном переходе Фото: ГИБДД России

На территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы, в том 1 несовершеннолетний пешеход.

В Сургуте 50-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Жук», наехала на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 10-летний мальчик-пешеход получил травмы.

На территории округа ГИБДД наказали 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 16 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 37 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция округа напоминает водителям и пешеходам о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения.