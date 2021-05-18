Жители Ханты-Мансийска могут присоединится к акции «Красная гвоздика» Фото: МБУ "Молодежный центр"

В Ханты-Мансийске стартовал очный формат проведения благотворительной акции «Красная гвоздика». В течение ближайших двух недель активисты движения Волонтеры Победы выйдут в трудовые коллективы города и расскажут о символе памяти. Масштабное распространение значков «Красная гвоздика» продолжится до 22 июня. Кроме того, добровольцы выйдут на центральные улицы города, в парки и другие общественные места. Приобрести красную гвоздику можно за любое пожертвование, а все средства от реализации акции пойдут на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Присоединится к благотворительной акции могут желающие вместе помочь большему количеству ветеранов. По вопросам участия в акции «Красная гвоздика» в городе Ханты-Мансийске можно обратиться к муниципальному координатору по телефону (3467) 32-92-97.