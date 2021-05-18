За хранение пороха на даче югорчанин ответит перед судом

За незаконное хранение пороха на даче югорчанин ответит перед судом Фото: pixabay.com

Следователи ОМВД России по Белоярскому району направили в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Полицейские, проверяя информацию о том, что один из жителей города у себя на даче может хранить оружие и взрывчатые вещества начали расследование. При осмотре дачного участка полицейские нашли жестяную банку с сыпучим веществом тёмного цвета. Эксперты подтвердили, что это бездымный порох – взрывчатое вещество метательного действия общим весом 214,5 граммов. Банку с порохом забрали.

Югорчанин пояснил, что старую жестяную банку он нашёл несколько лет назад, когда ходил в лес за грибами. В ней он оказался порох и мужчина решил оставить его у себя, чтобы потом обменять на что-нибудь. О том, что хранение такого вещества запрещено, он знал, а когда к нему пришли сотрудники полиции с понятыми и предложили сдать запрещенные вещества, он заявил, что таких у него нет.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ».