Школьникам Югры предлагают снять видеоролики для участие в конкурсе ЮНЕСКО Фото: google.ru/maps

Югорскую молодежь приглашают к участию в конкурсе ассоциированных школ ЮНЕСКО. Условия для участия просты: необходимо снять видеоролик про главные реки региона Обь и Иртыш. Участвовать в международном конкурсе «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира» могут юноши и девушки от 14 до 18 лет. Материалы для конкурса принимаются до 7 июня на адреса почты unescorussia@yandex.ru, NovikovDA@admhmao.ru. Заявка на участие должна быть подписана руководителем – куратором. Конкурс проходит в следующих номинациях: «Сохраним реки», «Живая планета», «Мы вместе», «Культура регионов великих рек», «Река жизни».

Итоги подведут и объявят во время проведения Международной экологической акции «Спасти и сохранить» не позднее 20 июня. Победители получат дипломы и ценные призы.

Более подробную информацию можно узнать в положении о проведении Международного видеоконкурса.